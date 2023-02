“Basta finanziamenti delle agenzie di credito al settore del petrolio e del gas”: l’appello di 176 organizzazioni internazionali (Di lunedì 27 febbraio 2023) A una settimana dall’inizio del nuovo round negoziale presso l’Ocse sulle restrizioni da applicare ai sussidi climalteranti delle agenzie di credito all’esportazione (ECAs), 176 organizzazioni internazionali, tra cui ReCommon, Greenpeace, Friends of the Earth e Oil Change International chiedono ufficialmente ai negoziatori di porre fine ai finanziamenti al settore del petrolio e del gas da parte delle ECAs. Una petizione che riguarda anche l’Italia che, secondo le ong, potrebbe “far pendere ancora una volta l’ago della bilancia a favore del business fossile”. L’agenzia di credito all’esportazione italiana è Sace, controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che si colloca al sesto posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) A una settimana dall’inizio del nuovo round negoziale presso l’Ocse sulle restrizioni da applicare ai sussidi climalterantidiall’esportazione (ECAs), 176, tra cui ReCommon, Greenpeace, Friends of the Earth e Oil Change International chiedono ufficialmente ai negoziatori di porre fine aialdele del gas da parteECAs. Una petizione che riguarda anche l’Italia che, secondo le ong, potrebbe “far pendere ancora una volta l’ago della bilancia a favore del business fossile”. L’agenzia diall’esportazione italiana è Sace, controllata dal ministero dell’Economia eFinanze, che si colloca al sesto posto ...

