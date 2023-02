Basket: Italia, ora parte il viaggio verso i Mondiali 2023. Le prospettive verso l’estate iridata (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quale Italia per i Mondiali 2023? Il tema è caldo da molto tempo, ma adesso avrà una valenza ufficiale vista la conclusione delle qualificazioni, in cui gli azzurri non hanno sostanzialmente mai fatto fatica e vissuto pericoli, per quando ci sia stato un momento in cui le vittorie arrivavano con difficoltà. Ora, però, anche con quelle che all’atto teorico sono le seconde linee dei bei risultati si sono visti. E tra questi bei risultati non si può non annoverare il successo in Spagna, anche se non è arrivato con il pieno compimento di quanto sperato (l’approdo al primo posto nel girone L). Rimane comunque qualcosa che può dare indicazioni utili verso il futuro iridato. Chiaramente, il primo problema da risolvere sarà quello di abbondanza di play e guardie. Ce n’è per tutti i gusti, e anzi qualcuno si ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Qualeper i? Il tema è caldo da molto tempo, ma adesso avrà una valenza ufficiale vista la conclusione delle qualificazioni, in cui gli azzurri non hanno sostanzialmente mai fatto fatica e vissuto pericoli, per quando ci sia stato un momento in cui le vittorie arrivavano con difficoltà. Ora, però, anche con quelle che all’atto teorico sono le seconde linee dei bei risultati si sono visti. E tra questi bei risultati non si può non annoverare il successo in Spagna, anche se non è arrivato con il pieno compimento di quanto sperato (l’approdo al primo posto nel girone L). Rimane comunque qualcosa che può dare indicazioni utiliil futuro iridato. Chiaramente, il primo problema da risolvere sarà quello di abbondanza di play e guardie. Ce n’è per tutti i gusti, e anzi qualcuno si ...

