Basket, giovani italiani con il contagocce (e quasi sempre riserve) in Serie A. Preoccupa il futuro della Nazionale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Archiviato il doppio impegno dell'ItalBasket nelle Qualificazioni ai Mondiali 2023 (successo interno contro l'Ucraina e soprattutto fuori casa contro la Spagna), è tempo di tornare a dedicarsi al Campionato che ritorna in campo nel prossimo fine settimana. Rimane però di estrema attualità un tema collegato alla Nazionale maggiore: lo scarso utilizzo dei giovani italiani in Serie A. Nonostante ci siano sicuramente dei prospetti di tutto interesse c'è ancora poca fiducia da parte degli allenatori nel concedere più minuti ai ragazzi tricolore per fare esperienza e tornare sicuramente utili alla causa azzurra, con poche alternative in diversi ruoli. Il reparto che Preoccupa maggiormente è senza dubbio quello dei lunghi (posizione'4' e '5', per intenderci). Dietro i 'titolari' Amedeo ...

