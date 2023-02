Basket, clamorosa sorpresa: Argentina fuori dai Mondiali 2023, passa la Repubblica Dominicana! (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha del clamoroso quello che è successo questa notte nell’ultima giornata delle qualificazioni americane alla FIBA Basketball World Cup 2023. Al Polideportivo Islas Malvinas di Mar del Plata l’Argentina è stata sconfitta dalla Repubblica Dominicana per 79-75 e non è dunque riuscita a strappare il pass per la rassegna iridata che si svolgerà dal 25 agosto al 10 settembre 2023 in Giappone, Filippine e Indonesia. A causa di questa sconfitta, la squadra di Pablo Prigioni ha infatti terminato al quarto posto il girone E (passavano direttamente le prime tre) e non è stata capace di prendere il biglietto per l’evento di fine estate neanche tramite i ripescaggi (il Brasile ha fatto meglio nella classifica delle migliori quarte). Ai Mondiali ci andrà quindi la ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha del clamoroso quello che è successo questa notte nell’ultima giornata delle qualificazioni americane alla FIBAball World Cup. Al Polideportivo Islas Malvinas di Mar del Plata l’è stata sconfitta dallaDominicana per 79-75 e non è dunque riuscita a strappare il pass per la rassegna iridata che si svolgerà dal 25 agosto al 10 settembrein Giappone, Filippine e Indonesia. A causa di questa sconfitta, la squadra di Pablo Prigioni ha infatti terminato al quarto posto il girone E (vano direttamente le prime tre) e non è stata capace di prendere il biglietto per l’evento di fine estate neanche tramite i ripescaggi (il Brasile ha fatto meglio nella classifica delle migliori quarte). Aici andrà quindi la ...

OA_Sport : Basket, clamorosa sorpresa: Argentina fuori dai Mondiali 2023, passa la Repubblica Dominicana! - - VeciaDeSpade : Guardando #SunsAtBucks …intensità clamorosa per la RS . Chi dice che la #Nba non è basket è un circo e cazzate simi… - MicheleLuotti : RT @parallelecinico: Sapete quanto amiamo il Televideo. Stavolta la perla non è di basket ma è clamorosa: Monza-Milan 0-1, gol di Messi. ht… - davide355 : RT @parallelecinico: Sapete quanto amiamo il Televideo. Stavolta la perla non è di basket ma è clamorosa: Monza-Milan 0-1, gol di Messi. ht… - paki74 : RT @parallelecinico: Sapete quanto amiamo il Televideo. Stavolta la perla non è di basket ma è clamorosa: Monza-Milan 0-1, gol di Messi. ht…