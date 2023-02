Barcellona perde con Almeria, stop dopo 13 risultati utili (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Barcellona paga a caro prezzo il colpo dell'eliminazione dall'Europa League, a opera del Manchester United. In Andalusia, sul campo dell'Almeria, si interrompe la striscia di 13 risultati utili ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilpaga a caro prezzo il colpo dell'eliminazione dall'Europa League, a opera del Manchester United. In Andalusia, sul campo dell', si interrompe la striscia di 13...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Barcellona perde con Almeria, stop dopo 13 risultati utili leggi su Gloo - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Barcellona, che succede? Perde con l'Almeria: la Liga non è ancora chiusa - ETGazzetta : Barcellona, che succede? Perde con l'Almeria: la Liga non è ancora chiusa - AvvGianlucaFava : Quando l’Inter vince contro #Liverpool in casa sua, #Barcellona, #Milan, #Juventus e #Porto, bisogna sminuire le vi… - pazzamentejuve : finalmente il Barcellona perde una partita in Liga?? (Almeria ahah) Se il Cholo non aveva un culo disumano, il Real stava a -5. -