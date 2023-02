Barcellona, Lewandowski salta il Real Madrid per infortunio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Robert Lewandowski ha concluso la partita contro l’Almería con un’infortunio e sarà indisponibile per le prossime due settimane. Per questo motivo l’attaccante polacco salterà la classica di giovedì prossimo contro il Real Madrid, valido per l’andata delle semifinali di Copa del Rey. Lewandowski, pezzo chiave nella squadra di Xavi, si unisce agli infortuni di Pedri e Dembélé al Barcellona , ??che non rientreranno fino a metà marzo. È il primo infortunio per il polacco con la maglia del Barcellona e arriva nel tratto più importante della stagione, con in palio LaLiga e la Copa del Rey. Nel corso di questo lunedì, Robert Lewandowski si sottoporrà a test per determinare l’entità dell’infortunio , anche se le prime ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Robertha concluso la partita contro l’Almería con un’e sarà indisponibile per le prossime due settimane. Per questo motivo l’attaccante polacco salterà la classica di giovedì prossimo contro il, valido per l’andata delle semifinali di Copa del Rey., pezzo chiave nella squadra di Xavi, si unisce agli infortuni di Pedri e Dembélé al, ??che non rientreranno fino a metà marzo. È il primoper il polacco con la maglia dele arriva nel tratto più importante della stagione, con in palio LaLiga e la Copa del Rey. Nel corso di questo lunedì, Robertsi sottoporrà a test per determinare l’entità dell’, anche se le prime ...

