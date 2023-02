Barcellona, infortunio muscolare per Lewandowski: salta la Copa del Rey contro il Real Madrid (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si è conclusa una settimana da incubo per il Barcellona, che è stato eliminato dall’Europa League dal Manchester United, ha poi perso in Liga con l’Almeria e deve ora fare i conti con l’infortunio di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco ha patito un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra e certamente non sarà a disposizione del match d’andata della semifinale di Copa del Rey contro il Real Madrid. La speranza di Xavi è di averlo quantomeno arruolabile per il match che potrebbe decidere le sorti del campionato il prossimo 19 marzo, sempre contro la formazione di Ancelotti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si è conclusa una settimana da incubo per il, che è stato eliminato dall’Europa League dal Manchester United, ha poi perso in Liga con l’Almeria e deve ora fare i conti con l’di Robert. Il centravanti polacco ha patito un problemaal bicipite femorale della coscia sinistra e certamente non sarà a disposizione del match d’andata della semifinale didel Reyil. La speranza di Xavi è di averlo quantomeno arruolabile per il match che potrebbe decidere le sorti del campionato il prossimo 19 marzo, semprela formazione di Ancelotti. SportFace.

