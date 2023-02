Barça, come scottano i 7 milioni pagati all'ex arbitro Negreira (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La verità è che a noi servirebbe il coraggio di un personaggio come @Tebasjavier, presidente della #Liga: oggi ha c… - ZZiliani : Intanto, come già anticipato dall’avvocato generale UE Rantos, la Corte Europea boccerà il ricorso della #Superlega… - strozzabistex : @RobiVil @Piantedosim Qualcuno mette figli su una barca e qualcun'altro li porta, anche già guariti, a farsi inocul… - Abdiel2112 : @matteosalvinimi @LegaSalvini I trafficanti,come li chiamate voi,li hanno messi su una barca. Voi li avete lasciati affogare in acqua. - Sonia35178282 : @Tinirosa16 @HelenaG07927152 No, che salterebbe fuori che è amica di certi autori, per questo il figlio é protetto,… -