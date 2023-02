Barbano: "Gli occhi del mondo sono puntati sul Napoli, gli azzurri hanno il titolo in tasca" (Di lunedì 27 febbraio 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, di seguito le sue dichiarazioni: "Se il Napoli uscisse con 6 punti da Lazio e Atalanta... Ormai gli azzurri hanno il titolo in tasca, tocca solo gestire le risorse al meglio e destinare le proprie energie alla Champions League. Gli occhi del mondo sono puntati su questa squadra, non solo per i risultati ma anche per il proprio gioco in Italia e in Europa. Il Napoli ha imposto sempre il proprio calcio, anche nelle uniche due sconfitte stagionali con Liverpool e Inter. Proprio per questo può ambire a fare la storia in tutte le competizioni. Lazio e Atalanta saranno due ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", è intervenuto Alessandro, condirettore del Corriere dello Sport, di seguito le sue dichiarazioni: "Se iluscisse con 6 punti da Lazio e Atalanta... Ormai gliilin, tocca solo gestire le risorse al meglio e destinare le proprie energie alla Champions League. Glidelsu questa squadra, non solo per i risultati ma anche per il proprio gioco in Italia e in Europa. Ilha imposto sempre il proprio calcio, anche nelle uniche due sconfitte stagionali con Liverpool e Inter. Proprio per questo può ambire a fare la storia in tutte le competizioni. Lazio e Atalanta saranno due ...

