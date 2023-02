Bando delle endotermiche - Urso: "Serve pragmatismo, pronti a bloccare i dossier europei" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lancia un duro attacco alle istituzioni europee su alcuni dossier particolarmente delicati riguardanti il futuro del settore automobilistico, il Bando delle endotermiche per il 2035 e gli standard Euro 7. "Chiediamo alla Commissione europea di affrontare con realismo i due dossier ancora in campo per dare davvero la possibilità ai cittadini di adeguarsi in tempo utile. Se questo non dovesse accadere, siamo determinati a fare in modo che i dossier passino alla prossima Commissione e al nuovo Parlamento che sarà eletto nel 2024", ha spiegato il ministro nel corso di un programma di Tgcom24, sottolineando la clausola di revisione al 2026, "quando verosimilmente grazie alla nuova Commissione e a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ministroImprese e del Made in Italy, Adolfo, lancia un duro attacco alle istituzioni europee su alcuniparticolarmente delicati riguardanti il futuro del settore automobilistico, ilper il 2035 e gli standard Euro 7. "Chiediamo alla Commissione europea di affrontare con realismo i dueancora in campo per dare davvero la possibilità ai cittadini di adeguarsi in tempo utile. Se questo non dovesse accadere, siamo determinati a fare in modo che ipassino alla prossima Commissione e al nuovo Parlamento che sarà eletto nel 2024", ha spiegato il ministro nel corso di un programma di Tgcom24, sottolineando la clausola di revisione al 2026, "quando verosimilmente grazie alla nuova Commissione e a ...

