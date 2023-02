Bambino riceve il polmone nuovo dal papà, in tale modalità è il primo caso di trapianto da vivi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo un mese di ricovero è finalmente uscito dall’ospedale ed è tornato a casa il bimbo che ha ricevuto un polmone nuovo dal padre. L’intervento era avvenuto lo scorso 17 gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed era stato il primo caso in Italia di trapianto di polmone da un donatore vivente. Da allora prima era stato dimesso il padre e ora anche il figlio. Tutta la famiglia è tornata a casa. Il trapianto del polmone donato dal papà A donare il polmone al figlio è stato un uomo di 34 anni originario dell’Albania, Ánduel. Vive in Italia con il figlio di 5 anni e la moglie Ornéla, di 35 anni. Era l’estate del 2018 quando madre e figlio sono riusciti ad arrivare in Italia, raggiunti pochi mesi dopo dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo un mese di ricovero è finalmente uscito dall’ospedale ed è tornato a casa il bimbo che ha ricevuto undal padre. L’intervento era avvenuto lo scorso 17 gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed era stato ilin Italia didida un donatore vivente. Da allora prima era stato dimesso il padre e ora anche il figlio. Tutta la famiglia è tornata a casa. Ildeldonato dalA donare ilal figlio è stato un uomo di 34 anni originario dell’Albania, Ánduel. Vive in Italia con il figlio di 5 anni e la moglie Ornéla, di 35 anni. Era l’estate del 2018 quando madre e figlio sono riusciti ad arrivare in Italia, raggiunti pochi mesi dopo dal ...

