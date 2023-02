Balneari, Italia viola le regole Ue. Parte l’azione disciplinare (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Unione europea è pronta ad agire contro l’Italia per la mancata liberalizzazione delle concessioni Balneari inserita nel decreto Milleproroghe, che ne ha prorogato la durata fino a tutto il 2024. L’annuncio di Bruxelles “Abbiamo appreso dalla stampa che la conversione in legge del decreto Milleproroghe, che prorogherebbe ancora – almeno fino al 31 dicembre 2024 – le attuali concessioni Balneari in Italia, è stata promulgata dal presidente della Repubblica Italiana con riserva, in particolare in relazione a ‘profili di incompatibilità con il diritto europeo’. La Commissione Ue valuterà ora attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento, che non è stato ancora notificato, per valutare la risposta adeguata”. Così all’ANSA un portavoce dell’esecutivo Ue, sottolineando la necessità di garantire ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Unione europea è pronta ad agire contro l’per la mancata liberalizzazione delle concessioniinserita nel decreto Milleproroghe, che ne ha prorogato la durata fino a tutto il 2024. L’annuncio di Bruxelles “Abbiamo appreso dalla stampa che la conversione in legge del decreto Milleproroghe, che prorogherebbe ancora – almeno fino al 31 dicembre 2024 – le attuali concessioniin, è stata promulgata dal presidente della Repubblicana con riserva, in particolare in relazione a ‘profili di incompatibilità con il diritto europeo’. La Commissione Ue valuterà ora attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento, che non è stato ancora notificato, per valutare la risposta adeguata”. Così all’ANSA un portavoce dell’esecutivo Ue, sottolineando la necessità di garantire ...

