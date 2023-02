Balneari, è ancora scontro tra Bruxelles e Roma (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le concessioni Balneari alimentano la tensione tra Bruxelles e Roma. "Abbiamo appreso dalla stampa che la conversione in legge del decreto Milleproroghe, che prorogherebbe ancora - almeno fino al 31 dicembre 2024 - le attuali concessioni... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le concessionialimentano la tensione tra. "Abbiamo appreso dalla stampa che la conversione in legge del decreto Milleproroghe, che prorogherebbe- almeno fino al 31 dicembre 2024 - le attuali concessioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Mattarella promulga per necessità la conversione in legge del Milleproroghe, ma nota formalmente che le norme sui b… - Bobbio65M : RT @byoblu: Dopo giorni di discussioni Mattarella dà il via libera al decreto milleproroghe, esprimendo però perplessità sulle disposizioni… - romatoday : Balneari, è ancora scontro tra Bruxelles e Roma - Today_it : Balneari, è ancora scontro tra Bruxelles e Roma - EneaNegrini : RT @N013Q: Gli argomenti degli elettori & commentatori leghisti (poveri, non hanno ancora compreso la lezione di Bagnai sulla sofferenza) i… -