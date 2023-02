Bagno di sangue: cerimonia demolita a Buckingham Palace | ALLARME ROSSO (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Royal Family naviga in cattiva acque da diversi mesi ormai e la coppia sempre sotto tiro è quella dei Duchi del Sussex. Dallo scorso 8 settembre, quando la Regina Elisabetta II è passata a miglior vita, la Famiglia Reale è caduta in un buco nero pieno di calunnie, problemi, rivelazioni sconvolgenti e diffamazioni. Tutto questo causato dalla coppia meno apprezzata di tutte, ovvero quella formata da Harry e Meghan. Spare, l’autobiografia pubblicata dal Duca del Sussex, ha messo in crisi tutti i membri della Corona inglese, compresi Harry e sua moglie. Inoltre, girano voci su un loro possibile divorzio in un futuro prossimo, quindi la loro posizione non è delle migliori in questo momento, anche se si sono scavati la fossa da soli. Inoltre, l’incoronazione del 6 maggio di re Carlo III è sempre più prossima e si pensa che se la coppia presenzierà, ci sarà una faida ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Royal Family naviga in cattiva acque da diversi mesi ormai e la coppia sempre sotto tiro è quella dei Duchi del Sussex. Dallo scorso 8 settembre, quando la Regina Elisabetta II è passata a miglior vita, la Famiglia Reale è caduta in un buco nero pieno di calunnie, problemi, rivelazioni sconvolgenti e diffamazioni. Tutto questo causato dalla coppia meno apprezzata di tutte, ovvero quella formata da Harry e Meghan. Spare, l’autobiografia pubblicata dal Duca del Sussex, ha messo in crisi tutti i membri della Corona inglese, compresi Harry e sua moglie. Inoltre, girano voci su un loro possibile divorzio in un futuro prossimo, quindi la loro posizione non è delle migliori in questo momento, anche se si sono scavati la fossa da soli. Inoltre, l’incoronazione del 6 maggio di re Carlo III è sempre più prossima e si pensa che se la coppia presenzierà, ci sarà una faida ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non ho fatto cenno alle sanzioni di carattere finanziario previste dai codici penale, civile e sportivo e al capito… - Giovann82287189 : RT @ZZiliani: Non ho fatto cenno alle sanzioni di carattere finanziario previste dai codici penale, civile e sportivo e al capitolo risarci… - Salvato54916349 : RT @ZZiliani: Non ho fatto cenno alle sanzioni di carattere finanziario previste dai codici penale, civile e sportivo e al capitolo risarci… - Lucavad72 : RT @ZZiliani: Non ho fatto cenno alle sanzioni di carattere finanziario previste dai codici penale, civile e sportivo e al capitolo risarci… - antoniocarica18 : RT @ZZiliani: Non ho fatto cenno alle sanzioni di carattere finanziario previste dai codici penale, civile e sportivo e al capitolo risarci… -