Auto elettrica, che disastro: da Milano a Napoli due ore in più e 110 euro (invece di 76) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb – L’Auto elettrica promette di essere un vero disastro, alla luce delle imposizioni Ue che, dal 2035 in poi, la potrebbero rendere obbligatoria. Più lenta, più costosa, con una sola certezza: che a pagare sarà il comune cittadino di cui non si cura nessuno. La “prova su strada” – nel senso letterale del termine – effettuata dalla redazione del Sole 24 Ore, infatti, lascia dietro di sé sensazioni ben poco posivite sul nostro futuro in mobilità. Auto elettrica, l’esperimento del Sole 24 Ore La prova simulata è stata fatta, secondo quanto riportato, con una Volkswagen ID.3 Pro Performance. L’Auto elettrica, dotata di un pacco batterie da 58 kWh netti, ha un’Autonomia dichiarata di 420 chilometri. Il tragitto percorso dalla redazione del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb – L’promette di essere un vero, alla luce delle imposizioni Ue che, dal 2035 in poi, la potrebbero rendere obbligatoria. Più lenta, più costosa, con una sola certezza: che a pagare sarà il comune cittadino di cui non si cura nessuno. La “prova su strada” – nel senso letterale del termine – effettuata dalla redazione del Sole 24 Ore, infatti, lascia dietro di sé sensazioni ben poco posivite sul nostro futuro in mobilità., l’esperimento del Sole 24 Ore La prova simulata è stata fatta, secondo quanto riportato, con una Volkswagen ID.3 Pro Performance. L’, dotata di un pacco batterie da 58 kWh netti, ha un’nomia dichiarata di 420 chilometri. Il tragitto percorso dalla redazione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VolpeReal : Fake News delle colonnine che ricaricano l'auto elettrica, alimentate a diesel. Si tratta in realtà di una colonni… - LaVeritaWeb : Allora fu la gente a decidere per benzina e diesel. Oggi, per la prima volta nella storia , si tratta della scelta… - NicolaPorro : Auto elettrica? Pubblico molto volentieri l’opinione di questo nostro commensale ?? - dadeonlain : RT @durezzadelviver: I 106 GW di nuovi progetti cinesi di energia elettrica a carbone emetteranno ogni anno 1,5 volte la CO2 che l'Unione e… - benza20000 : RT @durezzadelviver: I 106 GW di nuovi progetti cinesi di energia elettrica a carbone emetteranno ogni anno 1,5 volte la CO2 che l'Unione e… -