Attilio Romita contro alcuni vipponi: ecco chi è il peggiore secondo il giornalista (Di lunedì 27 febbraio 2023) In un’intervista a Casa Chi Attilio Romita ha criticato l’atteggiamento di alcuni suoi ex compagni d’avventura nella casa del Grande Fratello Vip e ha anche svelato con chi intende mantenere un rapporto d’amicizia Attilio Romita ha trascorso nella casa del Grande Fratello Vip ben 21 settimane. Adesso ha recuperato il rapporto con la sua compagna Mimma che era stato messo in pericolo durante la sua permanenza nella casa. Il giornalista, intervistato a Casa Chi, ha fatto l’elenco dei buoni e dei cattivi dentro la casa del Gf Vip 7 in cui è stato un concorrente. Attilio ha passato in rassegna le amicizie nate nella casa e che fuori non potranno proseguire per varie ragioni. Tra le persone che non potrà frequentare per diversi motivi c’è Sarah Altobello, con la quale nel ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) In un’intervista a Casa Chiha criticato l’atteggiamento disuoi ex compagni d’avventura nella casa del Grande Fratello Vip e ha anche svelato con chi intende mantenere un rapporto d’amiciziaha trascorso nella casa del Grande Fratello Vip ben 21 settimane. Adesso ha recuperato il rapporto con la sua compagna Mimma che era stato messo in pericolo durante la sua permanenza nella casa. Il, intervistato a Casa Chi, ha fatto l’elenco dei buoni e dei cattivi dentro la casa del Gf Vip 7 in cui è stato un concorrente.ha passato in rassegna le amicizie nate nella casa e che fuori non potranno proseguire per varie ragioni. Tra le persone che non potrà frequentare per diversi motivi c’è Sarah Altobello, con la quale nel ...

