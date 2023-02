Attacco hacker al Consolato milanese degli Stati Uniti | “Sappiamo la verità”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel mirinorussofili non finiscono soltanto le principali istituzioni, ma anche le ambasciate locali: una brutta sorpresa ha infatti accolto ila Milano, sul cui profilo Twitter ufficiale è comparso un post nel quale si vede una bandiera ucraina che “nasconde” sotto di essa una bandiera con la svastica ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... USConsMilan : Il nostro account Twitter è stato interessato nelle scorse ore da un attacco hacker da parte di ignoti, che ne hann… - Agenzia_Ansa : L'Italia è di nuovo sotto attacco da parte degli hacker filorussi: i siti di diverse aziende e istituzioni sono sta… - alex_orlowski : La mia intervista su Radio Rai1 riguardo l’attacco de cybercriminali contro le istituzioni italiane. #carabinieri… - Agenzia_Italia : Dopo il recente attacco hacker ai siti istituzionali italiani secondo gli esperti bisogna attendersi nuove rappresa… - wickedfairysad : RT @USConsMilan: Il nostro account Twitter è stato interessato nelle scorse ore da un attacco hacker da parte di ignoti, che ne hanno modif… -

AGI - A pochi giorni di distanza dall'che ha colpito alcune decine di siti istituzionali italiani come quello della Difesa, dei carabinieri, del ministero degli Esteri e dell'Interno gli interrogativi restano ancora molti. ...Gli scopi degli, infatti, nella maggior parte dei casi rientrano nell'ambito dello ...propria esposizione al rischio cyber (quant'è in euro la perdita attesa in caso di uno scenario di), ...

"Ci sarà un escalation di attacchi hacker". Nel mirino le pmi AGI - Agenzia Italia

Attacco hacker alla Spezia, la pista del virus russo: polizia postale e 007 nelle strutture Asl Il Secolo XIX

Chi sono e come agiscono i cosiddetti hacker russi Il Foglio

Hacker scatenati, in sei mesi rubati 5mila profili social. Decine di trevigiani spacciati per pedofili ilgazzettino.it