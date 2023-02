ATP Rio de Janeiro | Carlos Alcaraz | “Ho sentito dolore allo stesso muscolo dove ho avuto l’infortunio lo scorso mese”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo il trionfo di due domeniche fa all’ATP di Buenos Aires,non è riuscito ieri a conquistare il suo secondo titolo di fila. Lo spagnolo (n.1 del seeding) si è avvicinato di molto alla vittoria all’ATP 500 di Rio de, ma poi è stato costretto ad arrendersi in finale al britannico Cameron Norrie (testa di serie n.2) per 7-5 4-6 7-5, anche a causa di un problema nella stessa zona muscolare che l’ha costretto a saltare gli Australian Open 2023. “Il calendario è molto impegnativo. Gioco ai massimi livelli da 15 giorni, senza mai fermarmi. Alla fine, giocando come oggi, nasce il disagio e ti accorgi delle cose – ha dichiaratodopo la finale di ieri (fonte: Ubitennis) –. Per prevenire chiedi il fisioterapista e ti fasciano la gamba, ma ho...

...per fasciare la parte alta della gamba sinistra di Carlos Alcaraz durante la semifinale del...sensazioni bellissime ." Il prossimo impegno in programma doveva essere già questa settimana nell'...... il n.2 del mondo è stato battuto da Cameron Norrie sulla terra del '500' dide Janeiro e così, ... Questa settimana in quinta posizione nella PepperstoneLive Next Gen Race troviamo nuovamente ...

Seconda finale in sette giorni e continua l'imbattibilità, con qualche brivido di troppo, per Carlos Alcaraz, che conquista con le unghie e con i denti l'ultimo atto dell'Atp 500 di Rio, dove detiene ...