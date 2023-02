Atp Rio de Janeiro 2023: Norrie rimonta Alcaraz e vince il primo titolo stagionale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Norrie batte Alcaraz 5-7 6-4 7-5 nella finale dell’Atp 500 di Rio de Janeiro e vince il primo titolo stagionale. Il numero 1 inglese vince una partita che sembrava chiusa con Alcaraz che era in vantaggio di set e break, 3-0 nel secondo set. Il campione in carica dello Us Open cala di rendimento e cede tre servizi in fila perdendo il set. Nel set finale Norrie strappa il servizio allo spagnolo sul 5-5 e chiude il match nel game successivo. Ottimo risultato per il 27enne inglese che da oggi tornerà numero 12 del mondo scavalcando Sinner, che l’aveva superato dopo la finale raggiunta a Rotterdam. Delusione per Alcaraz che fallisce l’aggancio a Djokovic, 6980 punti per il serbo e 6780 per lo spagnolo in ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023)batte5-7 6-4 7-5 nella finale dell’Atp 500 di Rio deil. Il numero 1 ingleseuna partita che sembrava chiusa conche era in vantaggio di set e break, 3-0 nel secondo set. Il campione in carica dello Us Open cala di rendimento e cede tre servizi in fila perdendo il set. Nel set finalestrappa il servizio allo spagnolo sul 5-5 e chiude il match nel game successivo. Ottimo risultato per il 27enne inglese che da oggi tornerà numero 12 del mondo scavalcando Sinner, che l’aveva superato dopo la finale raggiunta a Rotterdam. Delusione perche fallisce l’aggancio a Djokovic, 6980 punti per il serbo e 6780 per lo spagnolo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #atp500 #RiodeJaneiro Norrie rimonta Alcaraz e vince il primo titolo stagionale - Tennis_Ita : ATP 500 Rio, rimonta pazza di Norrie su Alcaraz: il britannico conquista il suo quinto titolo in carriera - newsfresche : RT @OA_Sport: A Rio de Janeiro Cameron Norrie si prende la rivincita di Buenos Aires e sconfigge in rimonta Carlos Alcaraz, conquistando il… - infoitsport : Atp Rio - Passante mozzafiato di Carlos Alcaraz, pubblico in estasi per il murciano - infoitsport : Atp 500 di Rio: Alcaraz spegne il sogno di Jarry. La finale rivincita e il 'cavillo' del ranking -