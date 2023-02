Atp Dubai 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 28 febbraio con Djokovic | Arnaldi e Passaro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ATPDubai | Il programma e gli orari di martedì #28febbraio: torna in campo #Djokovic. Ci sono anche #Arnaldi e… - sportli26181512 : ATP Dubai, Sonego al 2° turno: battuto Huesler 7-5, 6-3: Il torinese interrompe una serie di tre sconfitte consecut… - Eurosport_IT : Lorenzooo! ?????? #EurosportTENNIS | #Sonego - TV7Benevento : Tennis: Atp Dubai, esordio vincente per Sonego - - Tennis_Ita : ATP Dubai, buona la prima per Sonego: l'azzurro batte Huesler e approda al secondo turno -

durata poco l'avventura di Marc - Andrea H sler (51) a. Il rossocrociato infatti stato subito eliminato nel primo turno del torneo degli Emirati Arabi da Lorenzo Sonego (67) con il punteggio di 7 - 5 6 - 3 in un'ora e 28 minuti di ...Inizia con il piede giusto il cammino di Lorenzo Sonego all'500 di. Il torinese, reduce da tre sconfitte consecutive, ha eliminato al primo turno lo svizzero Marc - Andrea Huesler , n. 48: 7 - 5, 6 - 3 il punteggio finale in poco meno di un'ora e ...

ATP Dubai: Arnaldi lucky loser poco fortunato. Affronterà Daniil Medvedev Ubitennis

ATP Dubai, il tabellone: Djokovic esordio soft con un qualificato. Occhio a Murray-Hurkacz. Presenti anche Rublev e Zverev Ubitennis

ATP Dubai, Sonego al 2° turno: battuto Huesler 7-5, 6-3 Sky Sport

ATP Dubai, dove vedere l'ATP 500 in tv e streaming Sky Sport

Andy Murray e Benjamin Bonzi si ritirano dall’ATP 500 di Dubai. Ripescati Passaro e Arnaldi Ubitennis

Novak Djokovic suffered a three-centimetre hamstring tear en route to winning the Adelaide warm-up event before claiming his 22nd Grand Slam title at Melbourne Park to go level with Rafa Nadal. The 35 ...Novak Djokovic has achieved another milestone in his illustrious tennis career, surpassing Steffi Graf to spend the most weeks at No. 1 in the world.