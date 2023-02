(Di lunedì 27 febbraio 2023) Una nuova possibilità. Non era finita bene l’avventura di, impegnato nelle qualificazioni dell’ATP500 di. Sul cemento degli Emirati Arabi, l’azzurro aveva beneficiato del ritiro dell’indiano Yuki Bhambri nel primo round, quando conduceva nel primo set 4-1, per poi essere sconfitto dal bulgaro Alexander Lazarov per 7-5 7-5. Come però accade spesso nel tennis, la composizione delpuò subire delle variazioni, dettata da defezioni dell’ultimo momento. Il riferimento è alle assenze dello scozzese Andy, finalista nel recente torneo di Doha, e al francese Benjamin, qualificatosi all’ultimo atto dell’ATP250 di Marsiglia. Per recuperare le energie e prepararsi alla prosecuzione della stagione,e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ATP Dubai 2023, Francesco Passaro ripescato nel tabellone principale: forfait di Murray e di Bonzi - - sportface2016 : #ATPDubai | Il programma e gli orari di martedì #28febbraio: torna in campo #Djokovic. Ci sono anche #Arnaldi e… - sportli26181512 : ATP Dubai, Sonego al 2° turno: battuto Huesler 7-5, 6-3: Il torinese interrompe una serie di tre sconfitte consecut… - Eurosport_IT : Lorenzooo! ?????? #EurosportTENNIS | #Sonego - TV7Benevento : Tennis: Atp Dubai, esordio vincente per Sonego - -

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023 della giornata di martedì 28 febbraio . Scendono in campo tanti dei favoriti, a partire da Novak Djokovic, che torna in campo dopo il trionfo agli Australian Open: il serbo ...durata poco l'avventura di Marc - Andrea H sler (51) a. Il rossocrociato infatti stato subito eliminato nel primo turno del torneo degli Emirati Arabi da Lorenzo Sonego (67) con il punteggio di 7 - 5 6 - 3 in un'ora e 28 minuti di ...

ATP Dubai: Arnaldi lucky loser poco fortunato. Affronterà Daniil Medvedev Ubitennis

ATP Dubai, il tabellone: Djokovic esordio soft con un qualificato. Occhio a Murray-Hurkacz. Presenti anche Rublev e Zverev Ubitennis

ATP Dubai, Sonego al 2° turno: battuto Huesler 7-5, 6-3 Sky Sport

ATP Dubai, dove vedere l'ATP 500 in tv e streaming Sky Sport

Andy Murray e Benjamin Bonzi si ritirano dall’ATP 500 di Dubai. Ripescati Passaro e Arnaldi Ubitennis

Stefanie Graf owned the record for longest reign as a World No.1. But on Monday, the ATP's Novak Djokovic passed Graf with his 378 week as the top-ranked player.Grand Slam record winner Novak Djokovic trumped Germany's tennis queen Steffi Graf at the beginning of the new week. The Serb is spending his 378th week at the top of the world rankings, tying the all ...