ATP Dubai 2023: esordio vincente di Lorenzo Sonego (Di lunedì 27 febbraio 2023) Inizia oggi, lunedì 27 febbraio, l'Atp 500 di Dubai, che si concluderà sabato 4 marzo. Comincia con una vittoria l'ATP 500 di Dubai per Lorenzo Sonego. Il torinese sconfigge con il punteggio di 7-5 6-3 lo svizzero Marc-Andrea Huesler, portandosi dunque al secondo turno dove sfiderà uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l'americano Maxime Cressy. Dal momento che questi ultimi si incontreranno domani, è già certo che rivedremo in campo Sonego non prima di mercoledì. A trasmettere l'Atp 500 di Dubai sarà Supertennis, in chiaro e Sky Sport, su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Lo streaming gratuito è disponibile sul sito di supertennis e a pagamento sull'app Supertennix (gratis per tesserati FIT), su Sky GO e su NOW. Lunedì 27 febbraio: in diretta alle ore 11:00, 13:00, 16:00 ...

