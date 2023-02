Atp Dubai 2023 | esordio positivo per Sonego | sconfitto in due set Huesler

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Lorenzoparte con il piede giusto nell’ATP 500 di, superando con il punteggio di 7-5 6-3 lo svizzero Marc-Andreaall’. Un match in cui l’azzurro partiva favorito e in cui è stato bravo a trovare l’allungo decisivo nei momenti cruciali sia del primo che del secondo parziale. Lorenzo conquista gli ottavi di finale, dove potrebbe affrontare a distanza di due settimane nuovamente Felix Auger-Aliassime, contro il quale ha perso nettamente a Rotterdam. Condizioni di gioco in ogni caso diverse e soprattutto il canadese deve ancora scendere in campo contro Maxime Cressy. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Dopo un paio di games dominati dai servizi Lorenzo è il primo a trovare il break, portandosi sul 3-1 nel primo set. Immediata al reazione dell’elvetico, che va subito 0-30, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tomas1374 : RT @Ubitennis: ATP Dubai: Sonego inizia con il piede giusto, battuto Huesler - Ubitennis : ATP Dubai: Sonego inizia con il piede giusto, battuto Huesler - theshieldofspo1 : Sonego batte Huesler e vola agli ottavi! #TSOS // #Sonego // #ATP // #Dubai - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 500 Dubai, #Sonego al secondo turno Battuto lo svizzero #Huesler 7-5, 6-3 #SkySport #SkyTennis #AtpDubai - sportface2016 : #ATPDubai | Esordio positivo per Lorenzo #Sonego: sconfitto in due set lo svizzero #Huesler -

Brutte notizie per chi questa mattina sperava di poter assistere al match di Lorenzo Sonego , impegnato nel primo turno dicontro lo svizzero Huesler. Dopo tre games di partita è infatti sparito il segnale internazionale proveniente dal campo 1 della città degli Emirati, di fatto oscurando l'incontro che non è stato ...Sonego l'unico azzurro in tabellone. Torna Djokovic, line - up di livello dove spiccano i nomi di Medvedev, Rublev e ...

ATP Dubai: Arnaldi lucky loser poco fortunato. Affronterà Daniil Medvedev Ubitennis

ATP Dubai, il tabellone: Djokovic esordio soft con un qualificato. Occhio a Murray-Hurkacz. Presenti anche Rublev e Zverev Ubitennis

ATP Dubai, dove vedere l'ATP 500 in tv e streaming Sky Sport

Andy Murray e Benjamin Bonzi si ritirano dall’ATP 500 di Dubai. Ripescati Passaro e Arnaldi Ubitennis

ATP Dubai 2023, Francesco Passaro e Matteo Arnaldi eliminati al turno decisivo delle qualificazioni OA Sport

Three-time Grand Slam champion Murray is no stranger to hip problems and was on the verge of retirement in 2019 after having surgery the previous year.For full details of our coverage of top stories, please see our regularly updated News Advisory. (*) : Event updated in the last 24 hours. (+) LONDON (United Kingdom) - EU chief von der Leyen meets UK ...