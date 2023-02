Atp Acapulco 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 27 febbraio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Acapulco 2023 della giornata di lunedì 27 febbraio. Come consuetudine del torneo messicano si gioca solamente nelle ore serali locali, questo vuol dire notte fonda italiana. Il programma avrà inizia all’01:00 di questa notte, contre incontri in programma sui primi tre campi. Big match senza ombra di dubbio quello tra i due giovani Ben Shelton e Holger Rune. Di seguito il programma completo. ESTADIO Ore 01:00 – (3) Fritz vs Isner a seguire – (WC) Shelton vs (4) Rune a seguire – (Q) Andeozzi vs (2) Ruud GRANDSTAND Ore 01:00 – Shapovalov vs Kecmanovic a seguire – Nishioka vs (6) Tiafoe a seguire – Gomez vs (7) Paul CANCHA 1 Ore 01:00 – Giron ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di27. Come consuetudine del torneo messicano si gioca solamente nelle ore serali locali, questo vuol dire notte fonda italiana. Ilavrà inizia all’01:00 di questa notte, contre incontri insui primi tre campi. Big match senza ombra di dubbio quello tra i due giovani Ben Shelton e Holger Rune. Di seguito ilcompleto. ESTADIO Ore 01:00 – (3) Fritz vs Isner a seguire – (WC) Shelton vs (4) Rune a seguire – (Q) Andeozzi vs (2) Ruud GRANDSTAND Ore 01:00 – Shapovalov vs Kecmanovic a seguire – Nishioka vs (6) Tiafoe a seguire – Gomez vs (7) Paul CANCHA 1 Ore 01:00 – Giron ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ATPAcapulco | Programma e orari per la giornata di lunedì #27febbraio - sportface2016 : #atp500 #Acapulco Jacopo Berrettini batte Darderi e accede al tabellone principale - VELOSPORT1960 : - BananitaMayu : RT @FiorinoLuca: Ad Acapulco, Jacopo #Berrettini supera Luciano Darderi per 6-2 6-4 e sfrutta al meglio la wild card concessagli nelle qual… - Gazzetta_it : Berrettini bis ad Acapulco: con Matteo in tabellone anche il fratello Jacopo -