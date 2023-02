ATP Acapulco 2023: Jacopo Berrettini sconfigge Darderi e accede al main draw (Di lunedì 27 febbraio 2023) Successo importantissimo di Jacopo Berrettini nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 500 di Acapulco. Sul cemento messicano l’azzurro classe 1998 (n.852 al mondo) gioca un grande match e batte il connazionale Luciano Darderi (n.184 del ranking) con un bel 6-2 6-4 in un’ora e 33 minuti, strappando così il pass per il tabellone principale. Darderi comincia meglio e dopo pochi minuti si ritrova avanti 2-0. Berrettini però non ci sta e con una bella reazione prima riaggancia il suo avversario sul 2-2 e poi conquista il break che vale il 3-2. Caricato dai tre game vinti, il classe 1998 tiene il turno di servizio successivo volando dunque sul 4-2 e in seguito strappa nuovamente la battuta al suo avversario. Arrivato sul 5-2 il fratello di Matteo non trema al servizio e vince ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Successo importantissimo dinel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 500 di. Sul cemento messicano l’azzurro classe 1998 (n.852 al mondo) gioca un grande match e batte il connazionale Luciano(n.184 del ranking) con un bel 6-2 6-4 in un’ora e 33 minuti, strappando così il pass per il tabellone principale.comincia meglio e dopo pochi minuti si ritrova avanti 2-0.però non ci sta e con una bella reazione prima riaggancia il suo avversario sul 2-2 e poi conquista il break che vale il 3-2. Caricato dai tre game vinti, il classe 1998 tiene il turno di servizio successivo volando dunque sul 4-2 e in seguito strappa nuovamente la battuta al suo avversario. Arrivato sul 5-2 il fratello di Matteo non trema al servizio e vince ...

