Atletica Paralimpica, Caironi è record italiano nei 60 metri: “Ora, i Mondiali” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ancona – La pluricampionessa Paralimpica Martina Caironi, portacolori delle Fiamme Gialle e già argento a Tokyo 2020 ottiene il nuovo record italiano nei 60 m T63 correndo in 9.05. Ambra Sabatini, Chiara Filippi e Martina Caironi in gara. Foto Giovanni Zola L’atleta bergamasca, autrice di moltissime pagine storiche dell’Atletica Paralimpica a livello globale, supera il record precedente di Ambra Sabatini di 9.21. “L’avevo preparata bene e sapevo di valere questo tempo. – racconta Martina – Sono contenta di averlo fatto ad Ancona nei Campionati Italiani e questa prestazione mi fa essere fiduciosa per la stagione outdoor che verrà. “Significa che insieme al mio allenatore Gianni Marcarini – prosegue l’Azzurra – abbiamo lavorato bene e ora ci ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ancona – La pluricampionessaMartina, portacolori delle Fiamme Gialle e già argento a Tokyo 2020 ottiene il nuovonei 60 m T63 correndo in 9.05. Ambra Sabatini, Chiara Filippi e Martinain gara. Foto Giovanni Zola L’atleta bergamasca, autrice di moltissime pagine storiche dell’a livello globale, supera ilprecedente di Ambra Sabatini di 9.21. “L’avevo preparata bene e sapevo di valere questo tempo. – racconta Martina – Sono contenta di averlo fatto ad Ancona nei Campionati Italiani e questa prestazione mi fa essere fiduciosa per la stagione outdoor che verrà. “Significa che insieme al mio allenatore Gianni Marcarini – prosegue l’Azzurra – abbiamo lavorato bene e ora ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleOccidente : Cinisi, il “mitico” Filippo Talluto vince 2 medaglie ai campionati italiani di atletica paralimpica -… - Gsdnvmilano : Atletica paralimpica, si concludono gli Assoluti indoor e lanci invernali di Ancona. Altro record per la Filippi ne… - SportRepubblica : Atletica paralimpica, altro record per la Filippi nel salto in lungo e Cannata nei 200 [aggiornamento delle 11:18] - Volchem_Italia : La Coppia dei Sogni è composta da Emanuele Di Marino e Arjola Dedaj, atleti della Nazionale Paralimpica di Atletica… - Gsdnvmilano : Al via i campionati italiani di atletica paralimpica.: -