Atletica, Europei Indoor 2023: domani la partenza degli azzurri per Istanbul (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella giornata di martedì 28 febbraio la Nazionale Italiana di Atletica leggera partirà per Istanbul, sede degli Europei Indorr che si svolgeranno dal 2 al 5 marzo. La squadra azzurra sarà composta da un totale di 49 atleti, di cui 25. La trentasettesima edizione della rassegna continentale sarà caratterizzata dalla solidarietà e dalla vicinanza nei confronti del popolo turco duramente colpito dal sisma, che ha devastato il confine con la Siria. A partire da mercoledì mattina la Nazionale potrà testare la pista e le pedane dell'Atakoy Arena e l'adiacente area di riscaldamento della Sinan Erdem Sports Hall, mentre in serata si terrà la riunione di squadra. Giovedì è in programma il classico allenamento con gli starter ufficiali per tutti i velocisti e, qualche ora dopo (le 17:00 italiane), sarà già tempo di ...

