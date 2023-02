Atletica, Claudio Stecchi: “So di valere 5,92. Agli Europei per una medaglia senza Duplantis, ma in Italia manca un movimento” (Di lunedì 27 febbraio 2023) È un momento magico per il salto con l’asta Italiano con i record nazionali di Roberta Bruni e Claudio Stecchi. Soprattutto il saltatore toscano si è reso protagonista di una straordinaria prestazione nel Meeting di Lievin, eguAgliando diciannove anni dopo il 5.82 del suo attuale allenatore Giuseppe Gibilisco. Stecchi è stato ospite di Athletics 2U, il programma in collaborazione tra OA Sport e Sport2U e ha rivissuto proprio quella giornata. Il nativo di Firenze non sapeva che proprio diciannove anni prima, lo stesso giorno, Gibilisco aveva realizzato il record Italiano. Queste le sue parole anche su come si è avvicinato a questo risultato: “Io l’ho scoperto il giorno dopo che c’era quella ricorrenza. Siamo arrivati nel 2023 dopo due anni complicati, tra infortuni, ernie, problemi al ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) È un momento magico per il salto con l’astano con i record nazionali di Roberta Bruni e. Soprattutto il saltatore toscano si è reso protagonista di una straordinaria prestazione nel Meeting di Lievin, eguando diciannove anni dopo il 5.82 del suo attuale allenatore Giuseppe Gibilisco.è stato ospite di Athletics 2U, il programma in collaborazione tra OA Sport e Sport2U e ha rivissuto proprio quella giornata. Il nativo di Firenze non sapeva che proprio diciannove anni prima, lo stesso giorno, Gibilisco aveva realizzato il recordno. Queste le sue parole anche su come si è avvicinato a questo risultato: “Io l’ho scoperto il giorno dopo che c’era quella ricorrenza. Siamo arrivati nel 2023 dopo due anni complicati, tra infortuni, ernie, problemi al ...

