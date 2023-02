Atalanta Vs Udinese: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Entrambe sono chiamate a fare punti dopo un periodo negativo. Atalanta Vs Udinese si giocherà sabato 4 marzo 2023 alle ore 18 presso il Gwiss Stadium. Atalanta VS Udinese: LE probabili formazioni Atalanta(3-4-1-2): Musso, Toloj, Dmijsti, Scalvini, Maehele, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta, Ederson, Boga, Lookman, Hojlund. All. Gasperini Udinese(3-5-2): Silvestri, Becao, Perez, Bjol, Pereyra, Samardciz, Walace, Lovric, Udogie, Thauvin, Beto, Success. All. Calori dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn sabato 4 marzo 2023 alle ore 18 Monza-Empoli: probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Entrambe sono chiamate a fare punti dopo un periodo negativo.Vssi giocherà sabato 4 marzo 2023 alle ore 18 presso il Gwiss Stadium.VS: LE(3-4-1-2): Musso, Toloj, Dmijsti, Scalvini, Maehele, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta, Ederson, Boga, Lookman, Hojlund. All. Gasperini(3-5-2): Silvestri, Becao, Perez, Bjol, Pereyra, Samardciz, Walace, Lovric, Udogie, Thauvin, Beto, Success. All. CaloriIN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn sabato 4 marzo 2023 alle ore 18 Monza-Empoli:...

