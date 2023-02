Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Atalanta, prestazione sottotono col Milan, sul copione della precedente con il Lecce - sportli26181512 : Milan-Atalanta: Theo Hernandez eletto MVP della sfida: Una bella prestazione a coronare un febbraio in continua asc… - ValerianoPetti1 : RT @Lorenzo_lollo11: Miglior prestazione dell anno, +3 punti e ancora una volta senza subire gol ( e nemmeno tiri in porta ) contro una sem… - sportli26181512 : Milan, i numeri e i segreti della rinascita: il confronto tra gennaio e febbraio: La vittoria contro l'Atalanta, ne… - SuperScomCalcio : Che partita ragazzi! Il Milan si impone con un netto 2-0 sull'Atalanta e dimostra di avere la grinta per vincere! G… -

... ancora una volta autrice di una bellache però non porta punti sotto alla Lanterna. ...con i Colchoneros fino al 2027 RUSLAN MALINOVSKYI - Il trequartista ucraino ha lasciato l'con ...Terza vittoria consecutiva in campionato per un ritrovato Milan, che batte una spentanel ... splendidada parte della squadra di Pioli, che agguanta al secondo posto l'Inter ma ...

Atalanta, prestazione sottotono col Milan, sul copione della ... L'Eco di Bergamo

Milan-Atalanta, Pioli: "Grande prestazione della squadra. Abbiamo giocato con energia" QUOTIDIANO NAZIONALE

Milan-Atalanta, Pioli: “Grande prestazione, dovevamo chiuderla prima” E su Theo… Mediagol.it

Milan, i numeri e i segreti della rinascita: il confronto tra gennaio e febbraio Sky Sport

Milan, due giorni di riposo dopo la vittoria contro l'Atalanta numero-diez.com

Autogol di Musso su tiro di Theo e rete di Messias. I rossoneri agganciano l’Inter al secondo posto. Ibra torna dopo 9 mesi ...L'Atalanta va ko a San Siro per 2-0 in una partita dove i nerazzurri non hanno mai impensierito il Milan di Pioli. Marca visita anche uno dei bomber del momento come Hojlund. La ...