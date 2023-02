Atalanta, che frenata: ora non bisogna perdere punti con le medio piccole (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Atalanta è una grande? Si era chiesto Gasperini alla vigilia. Potremmo dire che è una grande per quel che ha fatto finora perché, nonostante i profondi cambiamenti che ci sono stati assieme al rinnovamento/ringiovanimento, la squadra alla 24a giornata ha potuto giocarsi ancora uno scontro diretto per l’Europa. L’ha perso perché il Milan è più forte, così come era più forte l’Inter quando ha vinto il confronto in Coppa Italia e non si è imposta perché ha giocato contro un’Atalanta troppo rinunciataria per un tempo. È tutto da dimostrare che col tridente sarebbe andata diversamente in quella partita a San Siro, ma di nuovo a San Siro, contro il Milan, cosa sono riusciti a fare Lookman e Højlund? Hanno trovato una difesa forte, come è forte quella dell’Inter e non sono stati in grado di fare un tiro in porta. Se è vero che la differenza la possono (e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’è una grande? Si era chiesto Gasperini alla vigilia. Potremmo dire che è una grande per quel che ha fatto finora perché, nonostante i profondi cambiamenti che ci sono stati assieme al rinnovamento/ringiovanimento, la squadra alla 24a giornata ha potuto giocarsi ancora uno scontro diretto per l’Europa. L’ha perso perché il Milan è più forte, così come era più forte l’Inter quando ha vinto il confronto in Coppa Italia e non si è imposta perché ha giocato contro un’troppo rinunciataria per un tempo. È tutto da dimostrare che col tridente sarebbe andata diversamente in quella partita a San Siro, ma di nuovo a San Siro, contro il Milan, cosa sono riusciti a fare Lookman e Højlund? Hanno trovato una difesa forte, come è forte quella dell’Inter e non sono stati in grado di fare un tiro in porta. Se è vero che la differenza la possono (e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 0 - L'Atalanta non ha effettuato nemmeno un tiro nel primo tempo: da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (200… - ZZiliani : Sono già di dominio pubblico i debiti contratti verso l’#Atalanta dalla #Juve e mai messi a bilancio: e le scrittur… - ZZiliani : Parlare ora di possibili sanzioni è prematuro. Ma non è pensabile, per quanto già si sa sul conto ad esempio di… - salvatorecozza1 : RT @Aleamoruso99: Parliamo del fatto che l'Atalanta ha fatto due allenamenti al giorno per una settimana specificatamente per questa partit… - ManfrediAdamo : @armcopp Sono gli stessi che hanno avvelenato l'ambiente a Donato, che hanno insultato Adl, che hanno predetto un N… -