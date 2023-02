Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lijianrong64 : RT @GiulyDuchessa: Red Bull e Aston Martin hanno impressionato. La SF-23 è stata una diva molto capricciosa, troppo brutta in percorrenza p… - rizzia0 : RT @GiulyDuchessa: Red Bull e Aston Martin hanno impressionato. La SF-23 è stata una diva molto capricciosa, troppo brutta in percorrenza p… - 55ontrack : RT @GiulyDuchessa: Red Bull e Aston Martin hanno impressionato. La SF-23 è stata una diva molto capricciosa, troppo brutta in percorrenza p… - MichaelMarleo : RT @msmotorsoff: Aston Martin DBS Superleggera ?? - quaranta_vito : RT @GiulyDuchessa: Red Bull e Aston Martin hanno impressionato. La SF-23 è stata una diva molto capricciosa, troppo brutta in percorrenza p… -

Mercedes, occhio. Sono solo impressioni, eppure, il miglioramento prodotto darispetto al 2022 pare evidente. Di certo si candida a guidare la rincorsa verso i tre top team per come messi in ordine dal mondiale Costruttori dello scorso campionato, ma l'impressione ...Ad essere migliorate di più sono state Williams ed, entrambe molto più rapide rispetto al 2022: 2"378 il miglioramento della Williams, 2"371 quello della. Oltre i 2" anche Alfa ...

Aston Martin, la sorpresa dei test - Formula 1 - Motorsport FormulaPassion.it

Aston Martin: "Drugovich al GP del Bahrain, se Stroll non recupera in tempo" Sport Mediaset

Aston Martin, Alonso torna ai piani alti "Abbiamo tanto altro potenziale" Autosprint.it

Alonso: da 'El Plan' a 'Mission 33' FormulaPassion.it

McLaren is bracing for tough start to the 2023 Formula 1 season due to a draggy MCL60, and Andrea Stella has explained why aerodynamic efficiency remains its weakness.