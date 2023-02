Assolo Milan | per l’Atalanta una sconfitta meritata

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) A San Siro non c’è trippa per gatti, la Dea non solo esce senza punti2-0 dai campioni d’Italia in carica, ma anche senza una prestazione degna di essere chiamata tale. Per chi ancora non lo avesse capito, questa Atalanta non avrà continuità da qui fino al 4 giugno ma continui alti e bassi, frutto di una mancanza qualitativa che spesso emerge e verrà a galla. Ao in pratica non c’è mai partita, anche perché la squadra di Gasperini non accende mai veramente il motore mentre il, rinfrancato dagli ultimi buoni risultati, domina dando una sensazione di controllo e massima tranquillità. Il pressing dei rossoneri è sempre efficace e da una parte impedisce agli ospiti di ragionare nell’impostazione dell’azione, dall’altra consente un lesto recupero del pallone tale per cui ilpotesse arrivare con ...