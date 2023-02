Associazione InOltre: “Scelta giusta, con Schlein cambierà davvero il Pd” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Associazione InOltre. “La vittoria di Elly Schlein dà un segnale chiaro sulla necessità di scelte nette e radicali sulla linea politica del Partito Democratico e sulla nuova organizzazione di cui deve dotarsi” così Giordano Bozzanca, presidente dell’Associazione InOltre Alternativa Progressista, all’indomani della festa democratica per le elezioni del nuovo Segretario di partito. “L’Associzione InOltre ha sostenuto convintamente, in tutta Italia, il progetto di Elly Schlein, perché ne ha riconosciuto l’emancipazione rispetto a determinate logiche che hanno, in questi anni, soffocato la vitalità propositiva del Partito. Ne ha riscontrato il tratto identitario, che ha ottenuto legittimità dall’elettorato di sinistra e ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’. “La vittoria di Ellydà un segnale chiaro sulla necessità di scelte nette e radicali sulla linea politica del Partito Democratico e sulla nuova organizzazione di cui deve dotarsi” così Giordano Bozzanca, presidente dell’Alternativa Progressista, all’indomani della festa democratica per le elezioni del nuovo Segretario di partito. “L’Associzioneha sostenuto convintamente, in tutta Italia, il progetto di Elly, perché ne ha riconosciuto l’emancipazione rispetto a determinate logiche che hanno, in questi anni, soffocato la vitalità propositiva del Partito. Ne ha riscontrato il tratto identitario, che ha ottenuto legittimità dall’elettorato di sinistra e ...

