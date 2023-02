Assicurazione cane e gatto | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Chi ama gli animali e ha scelto di condividere la propria casa e la propria vita con un amico a quattro zampe sa bene che, una volta adottato, il cucciolo va trattato esattamente come uno di famiglia. Negli ultimi anni, con un incredibile incremento durante il periodo della pandemia da Covid-19, il numero di persone che ha scelto di adottare un animale domestico è notevolmente aumentato: è quindi giusto porsi alcune domande riguardo la gestione quotidiana del nostro amico a quattro zampe. Cosa comporta avere uno un? Al di là dei benefici noti a tutti e dell’affetto e della compagnia che questi meravigliosi animali offrono senza chiedere nulla in cambio, ci sono delle spese e delle responsabilità cui non ci si può sottrarre. Pensiamo ad esempio alle spese veterinarie che ogni anno ci si trova ad affrontare in condizioni normali, quindi senza ...