Assegno unico, nuovi aumenti a marzo 2023: ecco per chi e quando arriva il pagamento (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo gli aumenti dell’Assegno unico di febbraio sono in arrivo quelli di marzo. Merito del conguaglio, inizialmente annunciato per “gennaio o febbraio” ma poi rinviato a marzo. Assegno unico, i nuovi aumenti per marzo 2023 Con il conguaglio, infatti, verranno erogate tutte le somme dell’Assegno unico non pagate nell’ultimo periodo di percezione (da marzo 2022 a febbraio 2023 appunto), compresi gli aumenti di rivalutazione e maggiorazioni riferite a gennaio scorso. Va detto però che a marzo ci sarà anche il ricalcolo dell’Assegno unico in base all’Isee, operazione che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo glidell’di febbraio sono in arrivo quelli di. Merito del conguaglio, inizialmente annunciato per “gennaio o febbraio” ma poi rinviato a, iperCon il conguaglio, infatti, verranno erogate tutte le somme dell’non pagate nell’ultimo periodo di percezione (da2022 a febbraioappunto), compresi glidi rivalutazione e maggiorazioni riferite a gennaio scorso. Va detto però che aci sarà anche il ricalcolo dell’in base all’Isee, operazione che ...

