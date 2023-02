Ascolti, vince ‘Resta con me’: anticipazioni terza puntata (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli è sempre più protagonista di produzioni nazionali e internazionali che vedono le straordinarie bellezze della città a fare da sfondo a film e fiction di successo. ‘Resta con Me’, che vede protagonisti Francesco Arca e il piccolo Mario Di Leva, ha conquistato 3.830.000 spettatori pari al 20.9% di share. La seconda puntata, andata in onda su Rai Uno nella serata di ieri, domenica 26 febbraio 2023, ha superato gli Ascolti del noto programma di Canale 5, ‘Lo show dei Record‘, che ha raccolto 2.376.000 spettatori con uno share del 14.3%. La terza puntata della serie girata interamente a Napoli andrà in onda domenica 5 marzo. Nel quinto e nel sesto episodio, una madre è in preda alla disperazione. Pensa che non abbia più senso vivere e per questo minaccia di gettarsi giù ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli è sempre più protagonista di produzioni nazionali e internazionali che vedono le straordinarie bellezze della città a fare da sfondo a film e fiction di successo.con Me’, che vede protagonisti Francesco Arca e il piccolo Mario Di Leva, ha conquistato 3.830.000 spettatori pari al 20.9% di share. La seconda, andata in onda su Rai Uno nella serata di ieri, domenica 26 febbraio 2023, ha superato glidel noto programma di Canale 5, ‘Lo show dei Record‘, che ha raccolto 2.376.000 spettatori con uno share del 14.3%. Ladella serie girata interamente a Napoli andrà in onda domenica 5 marzo. Nel quinto e nel sesto episodio, una madre è in preda alla disperazione. Pensa che non abbia più senso vivere e per questo minaccia di gettarsi giù ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucami2197 : RT @carlopalomar: “Resta con me” vince ancora! Con uno share del 20,87%, per un totale di 3.830.111 spettatori, si aggiudica la gara di a… - KalezicR : RT @carlopalomar: “Resta con me” vince ancora! Con uno share del 20,87%, per un totale di 3.830.111 spettatori, si aggiudica la gara di a… - GraziellaScorza : RT @carlopalomar: “Resta con me” vince ancora! Con uno share del 20,87%, per un totale di 3.830.111 spettatori, si aggiudica la gara di a… - Alessan08219321 : RT @carlopalomar: “Resta con me” vince ancora! Con uno share del 20,87%, per un totale di 3.830.111 spettatori, si aggiudica la gara di a… - TeleVisionaro : RT @carlopalomar: “Resta con me” vince ancora! Con uno share del 20,87%, per un totale di 3.830.111 spettatori, si aggiudica la gara di a… -