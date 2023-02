Ascolti tv, ‘Resta con me’ su Rai1 vince prime time (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘Resta con me’ che ha ottenuto 3.830.000 telespettatori e uno share del l 23,3%. Secondo gradino del podio, in termini di telespettatori, per ‘Che Tempo Che Fa’ che su Rai3 ha totalizzato 2.698.000 telespettatori (share del 12,92%). Terzo posto per Canale 5 con ‘Lo show dei record’ che ha totalizzato 2.376.000 telespettatori pari a uno share del 14,33%. A seguire su La7 ‘Non è l’Arena’ ha realizzato 1.034.000 telespettatori (share del 7,18%) mentre su Italia1 il film ‘Red 2’ ha interessato 1.028.000 telespettatori (share dell 5,35%). Su Rai 2 la serie ‘N.c.i.s. Los Angeles’ è stata vista da 817.000 telespettatori (share del 3,9%) mentre la serie ‘Blue Bloods 13’ ha totalizzato 701.000 telespettatori e il 3,5% di share. Su Tv8 ‘Bruno Barbieri 4 Hotel’ ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Vittoria dineldi ieri sera concon me’ che ha ottenuto 3.830.000 telespettatori e uno share del l 23,3%. Secondo gradino del podio, in termini di telespettatori, per ‘Che Tempo Che Fa’ che su Rai3 ha totalizzato 2.698.000 telespettatori (share del 12,92%). Terzo posto per Canale 5 con ‘Lo show dei record’ che ha totalizzato 2.376.000 telespettatori pari a uno share del 14,33%. A seguire su La7 ‘Non è l’Arena’ ha realizzato 1.034.000 telespettatori (share del 7,18%) mentre su Italia1 il film ‘Red 2’ ha interessato 1.028.000 telespettatori (share dell 5,35%). Su Rai 2 la serie ‘N.c.i.s. Los Angeles’ è stata vista da 817.000 telespettatori (share del 3,9%) mentre la serie ‘Blue Bloods 13’ ha totalizzato 701.000 telespettatori e il 3,5% di share. Su Tv8 ‘Bruno Barbieri 4 Hotel’ ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ascolti tv ieri domenica 26 febbraio 2023: vince Resta con me su Rai 1 col 20.9 - infoitcultura : Ascolti tv domenica 26 febbraio 2023: Resta con me a 3,8 mln (21%), CTCF a 2,7 mln (13%), Lo show dei Record 2,4 (1… - infoitcultura : Ascolti tv, dati Auditel domenica 26 febbraio: fiction 'Resta con me' di Francesco Arca batte Fazio e Giletti - infoitcultura : Ascolti tv: chi ha vinto tra Resta con me e Lo Show dei Record con Gerry Scotti - infoitcultura : Ascolti Tv 26 febbraio 2023, vince Resta con me -