Ascolti tv, i dati di domenica 26 febbraio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bene Resta con Me Nella serata di ieri, domenica 26 febbraio su Rai Uno, Resta con Me conquista 3.830.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale Cinque Lo Show dei Record ottiene 2.376.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 817.000 spettatori (3.9%), mentre Blue Bloods 701.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Red 2 è scelto da 1.028.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto 2.698.000 spettatori pari al 12.9% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.673.000 spettatori pari al 10.6% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 512.000 spettatori (3.5%). Su La7 Non è l'Arena ha registrato 1.034.000 spettatori pari al 7.2%. Su Tv8 4 Hotel segna 497.000 spettatori L'articolo proviene da 361 Magazine.

