Ascolti TV | Domenica 26 febbraio 2023. Vince Resta con Me (20.9% – 3,83 mln), Record in calo (14.3% – 2,37 mln), Fazio 12.9% e 10.6%, sale Giletti (7.2%) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Resta con Me Nella serata di ieri, Domenica 26 febbraio 2023, su Rai1 Resta con Me ha conquistato 3.830.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto 2.376.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 817.000 spettatori (3.9%), mentre Blue Bloods 701.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Red 2 è scelto da 1.028.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.698.000 spettatori pari al 12.9% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.673.000 spettatori pari al 10.6% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 512.000 spettatori (3.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.034.000 spettatori pari al 7.2%. Su Tv8 4 Hotel segna 497.000 spettatori (2.9%). Sul ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 febbraio 2023)con Me Nella serata di ieri,26, su Rai1con Me ha conquistato 3.830.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale5 Lo Show deiha raccolto 2.376.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 817.000 spettatori (3.9%), mentre Blue Bloods 701.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Red 2 è scelto da 1.028.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.698.000 spettatori pari al 12.9% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.673.000 spettatori pari al 10.6% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 512.000 spettatori (3.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.034.000 spettatori pari al 7.2%. Su Tv8 4 Hotel segna 497.000 spettatori (2.9%). Sul ...

