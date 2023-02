Ascolti tv, dati Auditel domenica 26 febbraio: fiction "Resta con me" di Francesco Arca batte Fazio e Giletti (Di lunedì 27 febbraio 2023) La7, Non è l'Arena : 1.034.000 spettatori (7,2%);. Italia 1, Red 2 : 1.028.000 spettatori (5,4%);. ... Rai 3, Tg Regione : 2.788.000 spettatori (14,8%);. Canale 5, Avanti il primo!: 2.661.000 spettatori ... Leggi su notizie.virgilio (Di lunedì 27 febbraio 2023) La7, Non è l'Arena : 1.034.000 spettatori (7,2%);. Italia 1, Red 2 : 1.028.000 spettatori (5,4%);. ... Rai 3, Tg Regione : 2.788.000 spettatori (14,8%);. Canale 5, Avanti il primo!: 2.661.000 spettatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? TV, dati Auditel del 26 febbraio: 'Resta con me' batte Fazio e Giletti I dati Auditel per i programmi di domenica… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 26 febbraio 2023: Resta con me, Lo Show dei Record, Non è l'Arena, Che tempo che fa, dati Audit… - CorriereCitta : Ascolti tv Resta con me e Lo show dei Record, chi ha vinto ieri sera: dati Auditel e share di domenica 26 febbraio … - PietroFalchi73 : @kerusvais Questo il grafico ascolti dazn delle prime giornate. Non si riesce ancora a capire bene se c'è stato un… - DomingoTacon : @JUVE1897__ @SkyItalia @DAZN_IT gia letto ed era esagerato gia 1 mese fa... dati alla mano non cen'è se non guardan… -