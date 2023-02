Ascolti Tv 26 Febbraio 2023 | Resta Con Me concede il bis

(Di lunedì 27 febbraio 2023)con Me al 20,9% Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, domenica 26: Standard Auditel Palinsesti 26 02 23 Standard Auditel Fasce 26 02 23 (Nella fotocon Me) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvzoomitalia : #AscoltiTv 26 Febbraio 2023: #RestaConMe concede il bis - variabile_ : RT @fabiofabbretti: Al pomeriggio #DomenicaIn vola al 25% nella prima parte (3,6 mln), poi 22.1% e 19.9% gli ultimi minuti. #Beautiful (15.… - variabile_ : RT @fabiofabbretti: Tutti gli #ascoltitv di ieri (domenica 26 febbraio 2023) li trovate qui ?? - occhio_notizie : Ascolti tv, domenica 26 febbraio 2023: Resta con me contro Lo show dei Record. Nuova sfida tra Rai e Mediaset, chi… - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (domenica 26 febbraio 2023) li trovate qui ?? -

tv domenica 262023: il pomeriggio e il preserale Rai Uno " Domenica In: per la presentazione 3.177.000 (20.5%), prima parte 3.618.000 (25%), seconda parte 3.000.000 (22.1%), terza e ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 26: vince Francesco Arca con "Resta con me". Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: ...

Ascolti tv domenica 26 febbraio 2023: Resta con me a 3,8 mln (21%), CTCF a 2,7 mln (13%), Lo show dei Record 2,4 (14%) Tvblog

Ascolti tv, sabato 25 febbraio 2023: Tale e Quale Sanremo (28.5%), Maurizio Costanzo Show: “In ordine alfabetico” e “I tre tenori” (12.3%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti TV 25 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: la finale di Tale e Quale Sanremo, Maurizio Costanzo c... Piper Spettacolo Italiano

Ascolti tv, dati auditel sabato 25 febbraio: Tale e Quale "doppia" In ordine alfabetico con Maurizio Costanzo Virgilio Notizie

Ascolti TV | Domenica 26 febbraio 2023. Vince Resta con Me (20.9% – 3,83 mln), Record in calo (14.3% – 2,37 ml DavideMaggio.it

