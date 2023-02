Arriverà prima lo Xiaomi 14 con a bordo lo Snapdragon 8 Gen. 3 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gli Xiaomi sono stati ufficializzati globalmente nella giornata di ieri, domenica 26 febbraio, ma si pensa già agli Xiaomi 14. Il leaker WhyLab, sul social cinese Weibo, ha voluto diffondere qualche interessante anticipazione a riguardo. A suo dire, per quest’anno non dovremmo assistere al lancio della serie Xiaomi 13S, cosa che sposa le indiscrezioni secondo cui Qualcomm non starebbe pensando di lanciare una variante potenziata del suo chipset top di gamma (che avrebbe potuto chiamarsi Snapdragon 8+ Gen. 2). Qualcomm potrebbe passare direttamente allo Snapdragon 8 Gen. 3, salvo smentite, nel corso del prossimo periodo di ottobre/novembre, proprio quando arriverebbe la serie degli Xiaomi 14, che esordirà eventualmente con questo processore sotto il cofano (praticamente in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Glisono stati ufficializzati globalmente nella giornata di ieri, domenica 26 febbraio, ma si pensa già agli14. Il leaker WhyLab, sul social cinese Weibo, ha voluto diffondere qualche interessante anticipazione a riguardo. A suo dire, per quest’anno non dovremmo assistere al lancio della serie13S, cosa che sposa le indiscrezioni secondo cui Qualcomm non starebbe pensando di lanciare una variante potenziata del suo chipset top di gamma (che avrebbe potuto chiamarsi8+ Gen. 2). Qualcomm potrebbe passare direttamente allo8 Gen. 3, salvo smentite, nel corso del prossimo periodo di ottobre/novembre, proprio quando arriverebbe la serie degli14, che esordirà eventualmente con questo processore sotto il cofano (praticamente in ...

