Arrestato in Francia il presunto omicida del militare del Celio (Di lunedì 27 febbraio 2023) – Il fatto di sangue è avvenuto a Centocelle nella notte tre il 10 e l’11 febbraio – E’ stato Arrestato in Francia Mohamed Abidi, un tunisino di 33 anni accusato di essere l’omicida del militare dell’esercito Danilo Salvatore Pipitone (nella foto), ferito a morte nella notte tra il 10 e l’11 febbraio nella capitale. La procura di Roma hanno chiesto ai colleghi francesi l’estradizione dell’indagato accusato di omicidio preterintenzionale. Il fatto di sangue era avvenuto nel quartiere di Centocelle, in via dei Sesami, una zona conosciuta come frequentata da spacciatori di droga e da prostitute. Pipitone stava recandosi al parcheggio per salire sulla sua auto, quando è stato aggredito. La vittima lavorava come infermiere all’ospedale militare del Celio. Trovato agonizzante da un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 febbraio 2023) – Il fatto di sangue è avvenuto a Centocelle nella notte tre il 10 e l’11 febbraio – E’ statoinMohamed Abidi, un tunisino di 33 anni accusato di essere l’deldell’esercito Danilo Salvatore Pipitone (nella foto), ferito a morte nella notte tra il 10 e l’11 febbraio nella capitale. La procura di Roma hanno chiesto ai colleghi francesi l’estradizione dell’indagato accusato di omicidio preterintenzionale. Il fatto di sangue era avvenuto nel quartiere di Centocelle, in via dei Sesami, una zona conosciuta come frequentata da spacciatori di droga e da prostitute. Pipitone stava recandosi al parcheggio per salire sulla sua auto, quando è stato aggredito. La vittima lavorava come infermiere all’ospedaledel. Trovato agonizzante da un ...

