Arnaldi-Medvedev in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Matteo Arnaldi affronterà Daniil Medvedev nel primo turno dell'ATP 500 di Dubai 2023, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Dopo la bella vittoria nel challenger di Tenerife, che lo ha avvicinato di prepotenza alla top-100, l'azzurro classe '01 ha dovuto fare i conti con un brutto virus influenzale nel corso di questa trasferta di tre settimane in Medio Oriente tra Bahrain, Qatar e ora Emirati Arabi. Sono infatti arrivate sconfitte pesanti, in particolare nell'ultimo turno di qualificazioni qui a Dubai contro Machac. Un solo game raccolto testimonia di un Arnaldi ben lontano da una buona condizione. La sorte gli ha regalato un posto da lucky loser, ma non lo ha certo aiutato nella scelta dell'avversario, dato che dovrà vedersela contro l'ex numero uno al mondo ...

