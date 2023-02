Arn Anderson: “Non c’è nessun rancore tra Cody Rhodes e Tony Khan” (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’anno scorso, Cody Rhodes ha fatto scalpore in tutto il mondo del wrestling quando ha lasciato la All Elite Wrestling, una compagnia che aveva contribuito a fondare e di cui era stato vicepresidente esecutivo. La leggenda del wrestling Arn Anderson conosce bene Rhodes, poiché i due erano insieme nella AEW e Anderson era molto vicino al padre di Cody, Dusty Rhodes. In un recente episodio del podcast “Arn“, Anderson ha dichiarato che non ci sono rancori tra Rhodes e il presidente e comproprietario della AEW Tony Khan per la partenza. “Buona fortuna a Cody“, ha detto Anderson. “Penso che Tony Khan non abbia alcun ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’anno scorso,ha fatto scalpore in tutto il mondo del wrestling quando ha lasciato la All Elite Wrestling, una compagnia che aveva contribuito a fondare e di cui era stato vicepresidente esecutivo. La leggenda del wrestling Arnconosce bene, poiché i due erano insieme nella AEW eera molto vicino al padre di, Dusty. In un recente episodio del podcast “Arn“,ha dichiarato che non ci sono rancori trae il presidente e comproprietario della AEWper la partenza. “Buona fortuna a“, ha detto. “Penso chenon abbia alcun ...

