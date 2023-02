Armi, Nato e Covid: cosa c’è dietro al pressing sulla Cina (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’indiscrezione degli 007 americani, più volte ripetuta nel corso delle ultime settimane, del possibile invio di aiuti militari alla Russia. Gli avvertimenti della Nato sullo stesso tema e sul divieto assoluto di appoggiare Mosca sul campo di battaglia. Infine, il ritorno del dibattito sulle origini del Covid, con l’ipotesi della fuga del virus dal laboratorio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’indiscrezione degli 007 americani, più volte ripetuta nel corso delle ultime settimane, del possibile invio di aiuti militari alla Russia. Gli avvertimenti dellasullo stesso tema e sul divieto assoluto di appoggiare Mosca sul campo di battaglia. Infine, il ritorno del dibattito sulle origini del, con l’ipotesi della fuga del virus dal laboratorio InsideOver.

