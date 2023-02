Arisa, la poesia su Instagram: «Mi sento come plastilina. Da me non esce più niente e non entra più nessuno» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Arisa ha postato sul proprio profilo Instagram un’immagine insolita in cui si vede una “pallina” di plastilina rosa, la didascalia recita invece, una poesia. La cantante ultimamente pubblica molto spesso poesie o pensieri sul proprio profilo social, in cui a volte esprime un sentimento di disagio e anche solitudine. Sotto all’ultima foto sono comparsi moltissimi commenti come ad esempio: «Non mollare Arisa, il tuo unico problema è essere buona e gentile», «Sei davvero fantastica». Il post di Arisa La poesia che Arisa ha postato sul proprio profilo Instagram recita: «L’istinto che ho dentro mi porta in angolo sul pavimento. Piccola piccola mi faccio, rannicchiata come un sasso e non solo per la ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha postato sul proprio profiloun’immagine insolita in cui si vede una “pallina” dirosa, la didascalia recita invece, una. La cantante ultimamente pubblica molto spesso poesie o pensieri sul proprio profilo social, in cui a volte esprime un sentimento di disagio e anche solitudine. Sotto all’ultima foto sono comparsi moltissimi commentiad esempio: «Non mollare, il tuo unico problema è essere buona e gentile», «Sei davvero fantastica». Il post diLacheha postato sul proprio profilorecita: «L’istinto che ho dentro mi porta in angolo sul pavimento. Piccola piccola mi faccio, rannicchiataun sasso e non solo per la ...

