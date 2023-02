Arena di Verona | il sindaco Tommasi rimane “solista” | altro che scelta condivisa | la destra vuole riconfermare la “sua” Gasdia ai vertici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Le mani del governo (e di Fratelli d’Italia) sulla Fondazionedi. Tre giorni dopo il voto del nuovo consiglio di indirizzo che ha messo in minoranza ildi centrosinistra, Damiano, sulle modalità di individuazione del nuovo sovrintendente scende ora in campo il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi. È un personaggio importante per il mondo dello spettacolo: qualcuno lo ricorderà come direttore artistico, a più riprese, del Festival di Sanremo, mentre aè stato il responsabile di Extra Lirica, la società controllata dalla Fondazioneche si occupa di spettacoli non lirici. All’, il quotidiano di, Mazzi ha dettato la linea decisa, evidentemente, con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. ...