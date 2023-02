APERTE LE ISCRIZIONI AI NUOVI CONCORSI PER 60 INFERMIERI E 75 OSS (Di lunedì 27 febbraio 2023) ...procedura telematica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, accedendo all'indirizzo web: https://auslvda.selezionieCONCORSI.it. Per ... Leggi su valledaostaglocal (Di lunedì 27 febbraio 2023) ...procedura telematica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, accedendo all'indirizzo web: https://auslvda.selezionie.it. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProvinciaBZ : Il 24 marzo al #NOI Techpark di #Bolzano una conferenza internazionale sulla #tutela a lungo termine del #paesaggio… - EuracLing : ?? ??????? Il giorno 21 aprile 2023 le nostre @NatasciaRalli e Isabella Stanizzi terranno un corso @Unibo su 'Strumenti… - Terzobinarioit : Cna Viterbo e Civitavecchia, aperte fino al 10 marzo le iscrizioni a “Forme e Colori” - CAI150 : RT @CAIAmatrice: Sono aperte le iscrizioni per il Corso Base di #Escursionismo a cura delle sezioni #CAI di #Rieti, #Amatrice, #Antrodoco,… - zeroinamore : RT @PremioCalvino: Sono aperte le iscrizioni al nostro call per racconti inediti 'Visioni divergenti e corpi indisciplinati', in collaboraz… -